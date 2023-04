MediaTech

Giovedì, 13 aprile 2023 La7 chiude Non è l'Arena. Ad Affari la conferma delle indagini sulle rivelazioni di Baiardo a Giletti Fonti di massimo livello confermano ad Affari che sono in corso indagini sul caso Non è l'Arena-Baiardo, ma ad occuparsene non è la Dia di Lorenzo Goj