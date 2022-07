La7, i nuovi palinsesti: arrivano Cazzullo e Balivo. E Cairo sogna il canone

La7, Cairo presenta i palinsesti autunnali e introduce le novità Cazzullo e Balivo. "Vendere? Non ci penso neanche, ma valuto acquisizioni"

Tante conferme, ma anche tante novità. Questa mattina, martedì 12 luglio, il patron Urbano Cairo ha tolto il velo ai palinsesti autunnali di La7 rivelando programmi e relativi conduttori. Ma andiamo al sodo. Innanzitutto, tra le “big new entry” ci sono Aldo Cazzullo con “Una giornata particolare” e Caterina Balivo, con un game show prima del telegiornale, fra le novità della stagione.

La7, i nuovi palinsesti: confermati Giletti, Formigli, Floris e...

Un palinsesto, spiega il presidente Cairo, che "funziona molto bene" e ci pone "dal 2019 come sesta rete del Paese, dalle 20.30 alle 22.30 stabilmente davanti a Rete4". "Per quanto riguarda le cose principali”, dice, “è tutto confermato a partire dalla domenica con “Non è l'Arena” di Giletti", lunedì spazio alla fiction, confermato “DiMartedì”, al mercoledì “Atlantide”, giovedì “Piazzapulita” e venerdì “Propaganda Live” con Diego Bianchi, Makkox e tutta la squadra che ha rinnovato per tre anni". Sabato pomeriggio calcio femminile di serie A. E, come ha rivelato lo stesso presidente, “Diego Bianchi e il gruppo di ‘Propaganda Live’ hanno rinnovato con La7 per altri tre anni”.

La7, Cairo: "Tax credit o canone? Ce lo meriteremmo"

Ma il numero uno del gruppo Cairo Communication non si è limitato a illustrare i palinsesti. Infatti, l’imprenditore piemontese, si è espresso favorevole a un possibile canone per La7. “Se ne è parlato in passato, quando ci fu il rinnovo del contratto della Rai con il Ministero. Il tema canone potrebbe essere riaperto successivamente, ma credo che anche noi avremmo diritto ad una sorta di tax credit per trasmissioni “unscripted”, come DiMartedì, simile a quel 40% che viene dati a tutti coloro che fanno fiction”. “Io credo che per tutto quello che facciamo meriteremmo qualcosa, visto il livello di occupazione e di servizio che diamo al Paese”, ha aggiunto.