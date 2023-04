La7 nel marasma, Mentana si cappotta: niente maratona su Giletti

Caso Giletti, il conduttore: "Sono stato dai Pm, non sarò allo speciale di Mentana"

Colpo di scena nell’affaire Massimo Giletti. Il conduttore si è recato in Procura a Firenze, e appena uscito ha mandato un breve video a Enrico Mentana. Il motivo? Lo speciale che andrà in onda su La7 domenica 23 aprile sulle motivazioni che avrebbero spinto Urbano Cairo a sospendere (o cancellare definitivamente?) “Non è l’arena” dal palinsesto. Già Massimo Giletti ieri si mostrava scettico sullo speciale di Mentana, parlando con amici aveva preannunciato sviluppi clamorosi. Alla domanda: "Ma davvero Mentana fa uno speciale escludendoti?”, l’ex conduttore di La7 aveva risposto: “Io non parlo, ma vedrai fidati”. E infatti...

"Ci sono vicende che non si possono affrontare in uno studio televisivo, ma vanno affrontate negli uffici di un'azienda altrimenti si rischia di finire all'interno di un'aula di tribunale. Come vedete sono appena uscito dalla procura di Firenze e questo vi fa capire la situazione difficile, delicata che stiamo vivendo". "Per questo, pur dicendo davvero grazie a Enrico Mentana, non mi è possibile partecipare allo speciale previsto per domenica da La7. Lo devo soprattutto ai magistrati che stanno lavorando su questa indagine e lo devo anche forse per rispettare me stesso. Io devo e parlerò sicuramente, ma questo non è il momento giusto per farlo e forse non è neanche il modo giusto".

Nel colloquio immediatamente successivo all'invio del video, tra Giletti e Mentana - fa sapere proprio il sito di La7 - si è convenuto di riprovarci appena le ulteriori indagini che si sono aperte potranno consentire una testimonianza televisiva adeguata per lo scopo della trasmissione.

Caso Giletti, il direttore Mentana: "Rinviamo lo speciale"

Lo stesso direttore Enrico Mentana, in "risposta" al video di Giletti, è intervenuto sul suo profilo Instagram "rinviando la trasmissione", ossia proprio lo speciale di La7.

Insomma, l’ennesimo colpo di scena nell’affaire Giletti sembra dimostrare un’unica cosa: l’eccessiva autoreferenzialità del conduttore del Tg La7. Come sottolineato pochi giorni da Affaritaliani, Enrico Mentana, rilanciando uno speciale tutto suo su Non è l’Arena, ha attuato un “goffo tentativo di avere un programma tutto suo, non rendendosi conto che fare uno speciale per chiarire un caso senza però avere in studio il protagonista, altro non è che una contraddizione insensata”.