La7, salta la conduzione di Fedez del programma pre-serale “Il Milionario”

Fedez, salta la conduzione de "Il Milionario"

È saltata la conduzione di Fedez del programma “Il Milionario”, trasmissione che sarebbe dovuta andare in onda da gennaio nel pre-serale di La7. Secondo quanto scrive Dagospia, dopo le indiscrezioni uscite in autunno, la rete di Cairo non aveva smentito. Ora resterebbe un “buco” nel pre-serale di La7 che andrà colmato al più presto.

Il milionario, storico game show per anni andato in onda sui canali Mediaset e condotto da Gerry Scotti, è prodotto da Fremantle. Il programma sarebbe dovuto andare in onda dal lunedì al venerdì dalle 18.45 alle 20, prima del TgLa7.