La7-TV8-Nove, prove di terzo polo contro l'alleanza Rai-Mediaset? Il rumor

La7-TV8-Nove, "piccolo cartello per non farsi concorrenza nei palinsesti"?

Un 'terzo polo' televisivo, "un’alleanza che vada a scardinare il tradizionale duopolio Rai-Mediaset"? "A farne parte ci sarebbero La7 di Urbano Cairo, TV8 di Sky e Nove del gruppo Warner Bros Discovery", scrive Dagospia.

Secondo cui "i tre canali stanno ragionando sull’opportunità di creare un piccolo “cartello”, a metà tra l’intesa cordiale e la collaborazione esplicita. L’obiettivo è arrivare alla stesura dei palinsesti in modo “ragionato”, evitando di farsi concorrenza nelle rispettive serate “forti”".

E in chiave Warner Bros. Discovery, Dago aggiunge che "si vocifera che Fabio Fazio, nuova stella di Nove (dove macina ascolti record con il suo “Che tempo che fa”), sia il “pesce pilota” per far approdare al canale di Discovery qualche pezzo da novanta ora in Rai"...