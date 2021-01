Lady Gaga canterà l'inno per l'insediamento di Biden. Si esibirà anche JLo

Usa, Lady Gaga e JLo tra le protagoniste della cerimonia di insediamento di Joe Biden

Lady Gaga e Jennifer Lopez saranno tra le protagoniste della cerimonia che, il 20 gennaio alle 12.01, inaugurerà a Washington la presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden. L’Inauguration Day sarà nel segno delle donne e della loro origine multietnica proprio nel giorno in cui Kamala Harris, padre giamaicano e madre indiana, diventerà la prima vice presidente donna della storia americana. Se l’italoamericana Lady Gaga, che più volte ha manifestato il proprio sostegno nei confronti del presidente, canterà l’inno, l’artista di origine portoricana Jennifer Lopez metterà in scena uno spettacolo musicale.

Le altre donne protagoniste dell'Inauguration Day

Tra le donne protagoniste alla cerimonia di insediamento ci sarà anche la giovane poetessa afroamericana Amanda Gorman che leggerà un testo. Mentre un’altra donna celebrerà uno degli appuntamenti più simbolici: il Pledge of Allegiance, il giuramento di fedeltà alla bandiera americana. A leggere il testo sarà Andrea Hall, presidentessa dell’associazione internazionale dei vigili del fuoco, da vent’anni in servizio nella contea di Fulton, Georgia, e prima afroamericana a essere promossa al grado di capitano.

La cerimonia, come da tradizione dalla presidenza di Ronald Reagan, si svolgerà di fronte al National Mall con il suo iconico obelisco dedicato a George Washington e, sullo sfondo, il Memoriale dedicato a Abramo Lincoln. Due saranno i momenti religiosi. L’ "invocazione" che verrà fatta da padre Leo J. O’Donovan, un prete gesuita che dall’89 al 2001 ha presieduto la Georgetown University e la benedizione che verrà impartita dal reverendo Silvester Beaman, pastore afroamericano della Bethel African Methodist Episcopal Church di Wilmington, Delaware, dove vive Biden. Da trent’anni Beaman è amico e confessore del futuro presidente.

La cerimonia non sarà aperta ai cittadini: la decisione, presa nelle settimane precedenti da Biden a causa dell’emergenza sanitaria, è ancora più necessaria alla luce dei timori di nuove manifestazioni di protesta dei sostenitori di Donald Trump. La commissione per l’Inauguration Day, inoltre, sta preparando uno speciale televisivo di un’ora e mezzo, che verrà trasmesso in prima serata, chiamato “Celebrating America”, e sarà condotto dall’attore premio Oscar Tom Hanks. Tra gli ospiti Demi Lovato, Justin Timberlake e Jon Bon Jovi.