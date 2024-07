Lady Gaga e Céline Dion (torna in pubblico dopo 4 anni per la malattia): Olimpiadi Parigi 2024, una cerimonia stellare

Lady Gaga e Céline Dion (che torna in pubblico dopo 4 anni): Olimpiadi Parigi 2024 sbarcano le star della cerimonia

Céline Dion sarà l'ospite d'eccezione ospite della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 (dove sono attesi 110 leader mondiali) in programma venerdì 26 luglio dalle 19,30. Settimane di dubbi, vista la sua malattia, ma la cantante canadese è sbarcata nelle scorse nella Ville Lumière con il suo jet privato decollato da Los Angeles. Subito si è recata nel "Palace" esclusivo in cui risiede e che sarà il quartier generale dove preparerà l'attesissimo ritorno in pubblic (non canta in pubblico da oltre 4 anni).

Il ruolo di Céline Dion nello show ideato da Thomas Jolly? C'è tanta curiosità per capirlo, ma trapela che potrebbe eseguire "L'Hymne à l'amour" di Edith Piaf. C

Non solo Celine Dion. Parigi ha abbracciato anche Lady Gaga, che venerdì sera dovrebbe cantare un brano in francese, come fece nel film "A star is born", dove cantava anche lei un successo di Edith Piaf, "La vie en rose".

Come noto la Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 - con la partecipazione di 3500 artisti - riscriverà la storia di questo tipo di eventi: per la prima volta sarà ospitata al di fuori di uno stadio. La Senna sostituirà la tradizionale pista, le banchine saranno le tribune per gli spettatori con la luce del tramonto, che rifletterà sui monumenti più famosi di Parigi culminando ovviamente vicino alla Tour Eiffel. Celine Dion ha già partecipato a una cerimonia olimpica, cantando "The Power of the Dream" ai Giochi di Atlanta nel 1996.