Lapo Elkan "si attacca" ai social: “Se avete consigli ve ne sarei molto grato”

Lapo Elkan in difficoltà, chiede aiuto su Twitter

Lapo Elkan ne ha passate e se n’è cercate tante. Nonostante il nuovo stile di vita degli ultimi anni, in cui è stato salvifico il matrimonio con l’ex pilota rally Joana Lemos nell’ottobre 2021, torna alla ribalta sui social. In questo caso tutto è partito da un tweet, pubblicato dall’erede di Casa Agnelli alle due di notte di un qualunque sabato sera. Più che una dichiarazione delle sue solite, si trattava però di un vero e proprio appello alla sua comunità di seguaci, a cui il Lapo Rossi degli anni ‘90, chiedeva per un problema di salute.

Ecco il tweet:

Dormo poco purtroppo se avete consigli ho uno di voi che e mio follower conosce un ottimo medico 👩‍⚕️ per il sonno 😴 vi sarei Molto Grato 🙏🏽🙏🏽🙏🏿🙏🏻🙏 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 1, 2023

La richiesta del responsabile della promozione del gruppo Fiat non è rimasta indifferente agli occhi dei suoi follower che sono accorsi in migliaia tra i commenti. Alcuni hanno espresso solidarietà e sostegno, altri hanno empatizzato con il suo disturbo, altri ancora hanno ironizzato bonariamente sulla richiesta: “Dormo poco anche io al massimo ci scambiamo i numeri e ci facciamo delle belle chiacchierate”. E infine non sono mancati i commenti “utili” con consigli sulle possibili soluzioni per gestire il problema. Non sappiamo se Lapo riuscirà a curare il suo disagio, ma di sicuro può contare sempre su un seguito nutrito e caloroso.