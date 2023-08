Le mete più belle da visitare in Canada? Secondo l'IA c'è la mensa dei poveri

Attenzione a programmare le vacanze con l'intelligenza artificiale: vi potrebbero suggerire di non perdere un’indimenticabile gita alla mensa dei poveri della città

Giornalista fai da te, da Intelligenza Artificiale? No Humantour? (ricordate la vecchia pubblicità di Alpitour). Aiaiai!!! Possedere e distruggere è sempre più la misura del nostro tempo. "Quando il mondo classico sarà esaurito”, scriveva Pier Paolo Pasolini, “quando saranno morti tutti i contadini e gli artigiani, quando l'industria avrà reso inarrestabile il ciclo del consumo, allora la nostra storia sarà finita". Il presente e il futuro funzionano sempre più sull’annientamento della persona che meno cervello e cultura ha meglio è, serve solo in quanto consumatore.

La produzione e le imprese vanno tutte nella stessa direzione, inevitabilmente perché il sistema globale funziona così, in modo sempre più stringente: ridurre i costi con la massima resa possibile. Anche i giornalisti e i produttori di contenuti oramai non sono più necessari, possono farlo le macchine. Se l’essere umano non lo è, figuriamoci il resto.

A giugno il colosso tedesco Bild, il tabloid più venduto in Europa, ha comunicato la sostituzione di centinaia di giornalisti con l’Intelligenza Artificiale. La decisione di Axel Springer, l’editore di Bild, rientra in un piano che dovrebbe portare a una mole significativa di licenziamenti con una riduzione dei costi da 100 milioni di euro e l'obiettivo di migliorare la redditività del giornale. Nel 2020 Microsoft ha fatto altrettanto con il licenziamento di 200 giornalisti di Microsoft News e MSN, per sostituirli sempre con l’Intelligenza Artificiale. L'AI combinata al controllo umano può produrre meraviglie.