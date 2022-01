Libero Mail, arriva la versione Business per Partite Iva e piccole imprese

Libero Mail, la posta elettronica di Italiaonline si aggiorna: arriva la versione "Business" per p.Iva e piccole imprese

La Libero Mail, il servizio di posta elettronica di Italiaonline, con nove milioni di utenti unici al mese, sempre attenta alle necessità e alle preferenze di chi la utilizza, oggi è anche Business: una feature dedicata principalmente a liberi professionisti/PIVA, ditte individuali e microimprese​.

La Libero Mail Business è una soluzione di posta elettronica professionale, attraverso la quale, il cliente può attivare una o cinque caselle email utilizzando un dominio di posta personalizzato, creando così caselle del tipo info@miaazienda.it oppure nome.cognome@miodominio.com. Il servizio permette di attivare le caselle registrando contestualmente un nuovo nome di dominio scegliendo tra le estensioni più popolari (.it, .com, .info, .biz, .net, .org) oppure utilizzando l’eventuale nome di un dominio già esistente e in possesso del cliente.

L’indirizzo email è il biglietto da visita digitale di ciascuna attività: presentarsi in maniera professionale è essenziale per guadagnare la fiducia dei clienti.

L’utilizzo di indirizzi di posta professionali su dominio personalizzato porta benefici ai liberi professionisti e alle partite IVA perché trasmettono maggiore professionalità e affidabilità, attraendo nuovi clienti; sono facilmente memorizzabili in quanto subito associati al nome dell’attività; permettono una maggiore visibilità al brand aziendale; fanno un’ottima prima impressione ai nuovi potenziali clienti.

Libero Mail Business, per rispondere a questa esigenza, propone due versioni:

Libero Mail Business Go, l’ambiente di posta su dominio personalizzato con caselle da 5 GB che comprende:

Mail, accessibile da ogni dispositivo e protetta da filtri antivirus e antispam ad alta sicurezza

Rubrica, per la gestione dei contatti

Task, per la gestione delle attività

Calendar, per la gestione degli appuntamenti