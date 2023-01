Libero e Virgilio Mail stanno tornando online, ma non per tutti. Ecco perché

Libero Mail e Virgilio Mail tornano online. L'aggiornamento ufficiale di Italiaonline rassicura gli utenti

Riprendono progressivamente i servizi di Libero e Virgilio Mail. Dopo gli enormi disservizi che hanno scatenato la furia di milioni di utenti, arrivano finalmente buone notizie.

Ripartite già da ieri, giovedì 26 gennaio, le due piattaforme di posta elettronica stanno tornando a funzionare per tutti. Italiaonline, la società che fa capo a Libero e Virgilio Mail, ha voluto rassicurare i suoi utenti con degli aggiornamenti sul ripristino in corso. Ecco dunque l’ultimo comunicato.

“Desideriamo aggiornare i nostri utenti sulla evoluzione della situazione. L’attività di fix sul bug del sistema operativo che ha generato il disservizio è stata completata dal vendor. Questo significa, per i nostri utenti, che prosegue il progressivo ritorno al normale funzionamento delle caselle mail di Libero e Virgilio. Una parte della nostra utenza ha potuto rientrare nella disponibilità della propria posta elettronica, mentre la restante parte potrà progressivamente accedere e utilizzare i servizi delle caselle di posta nelle prossime ore. In queste ore di ritorno alla normalità, è fisiologico un rallentamento delle riaperture a causa del carico di traffico accumulato nei giorni scorsi. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema”.

Servizio in ripresa, dunque, con molti utenti che sono già riusciti a riprendere possesso della propria posta elettronica. Ma non è così per tutti. Infatti, come scrive Italiaonline, solo una parte è riuscita ad accedere al servizio, a discapito invece di molti altri che ancora riscontrano lo stesso problema. Malgrado ciò, sembra comunque che i problemi siano in via di risoluzione definitiva.