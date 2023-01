Libero e Virgilio Mail tornano in funzione, come richiedere i risarcimenti

Libero e Virgilio Mail, tornano online. Come richiedere i risarcimenti

Dopo oltre due giorni di down, Libero e Virgilio Mail tornano operativi. "È con sollievo che possiamo comunicare ai nostri utenti che è in corso un progressivo ritorno alla normalità".

Lo annuncia in una nota la società Italiaonline indicando che "è stato infatti avviato il processo di rimessa online della Libero mail e della Virgilio mail, che coinvolge solo una prima parte della customer base. Nelle prossime ore, progressivamente, tutte le caselle torneranno pienamente attive", viene aggiunto .

Libero e Virgilio Mail, ecco come richiedere i rimborsi

Per risarcire i milioni di italiani colpiti da questo enorme danno si muovono le associazioni dei consumatori: Altroconsumo, in una nota, ha invitato a presentare reclamo (il modulo si trova online) dopo aver trovato una clausola di Virgilio e Libero mail considerata "furba che limita la responsabilità dell’azienda in caso di disservizi e mancato funzionamento".

Secondo l'Associazione, questa clausola "non può essere applicata in maniera così generica. Ci sono quindi gli estremi per inviare un reclamo a Italiaonline attraverso la nostra piattaforma Reclama Facile argomentando i danni subiti".

Intanto, come scrive Il Giornale, Altroconsumo ha già inviato una diffida a Italiaonline mettendo in copia conoscenza anche l'AgCom per chiedere sia la riattivazione immediata del servizio oltre alla garanzia che vengano attivate tutte le misure che siano da tutela per la privacy degli utenti coinvolti ma "che venga anche prevista per i clienti Libero Mail e Virgilio Mail una forma di ristoro a titolo di risarcimento, per il mancato utilizzo del servizio di email di questi giorni".