MediaTech

Giovedì, 22 giugno 2023 Littizzetto giurata a Tú sí que vales. Rita Dalla Chiesa furiosa. Il caso Littizzetto torna in Mediaset come giurata del talent show (nella prossima edizione non ci saranno Belén e Mammucari) ma la deputata di Fdi non ci sta e attacca di Redazione Mediatech