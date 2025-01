Lucia Lombardo, “La Mary Poppins dell'immobiliare” fa la rivoluzione con il format 'Le case di Lucy' - L'intervista

Lucia Lombardo, “La Mary Poppins del settore immobiliare” fa la rivoluzione con il format 'Le case di Lucy' - L'intervista

"Le Case di Lucy? E' il primo brand che organizza eventi nelle case e nasce dal primo momento in cui ho messo piede in 'Max Valori', la mia azienda. Non riuscivo a conciliare quel lavoro con il mio essere un artista. A un certo punto, guardandomi allo specchio, mi sono detta 'Sì, vabbè, ma tu, come dire, qui dentro, anche se sembra che non c'entri niente, però devi essere te stessa, no?' È successo che poi, strada facendo, notavo che gli acquirenti compravano le case perché si emozionavano e facevano proposte. Sentivano che quella era casa loro. Gli era arrivata un'emozione". A raccontarlo ai microfoni di Affaritaliani.it è Lucia Lombardo che ha lanciato un format immobiliare innovativo - nato in collaborazione con RE/MAX Valori.

Durante gli eventi, Lucia trasforma ogni immobile in un set cinematografico, arricchendolo con tematiche diverse: il risultato? Un’esperienza immersiva in cui ogni casa diventa protagonista di una storia.

"Una casa ordinata, pulita, presentata bene, con un certo profumo aveva il suo effetto. Partendo da questa analisi, poi, mi sono resa conto che l'emotività poteva essere veramente un nesso con il mio essere un artista e quindi ho iniziato a ragionare molto sugli immobili che acquisivo e - ricordandomi quello che mi diceva mio padre che era un direttore marketing nel settore immobiliare - studiavo ore e ore il modo giusto per collocare quel prodotto sul mercato, per cercare di portare a casa al proprietario il miglior risultato", sottolinea ad Affari la giovane imprenditrice milanese con un passato da artista (ha collaborato con nomi importanti del panorama musicale italiano, come Renzo Fantini, manager di Paolo Conte e Vinicio Capossela).

Poi la svolta...

"Arrivò un caso, ovvero quello di una ragazza che viveva in provincia. Aveva questa casa senza balcone che faceva fatica a vendere e volevo aiutarla, perciò l'ho smontata completamente, ho portato un home stager e deciso che lì dentro avrei fatto rivivere Parigi"





A quel punto...

"Mi sono associata a una pasticceria francese... tu entravi in questa casa con il maitre che ti serviva il pasticcino e sentivi la musica di Aznavour... Entravi in questo bijou. Quella casa è stata venduta superando di gran lunga le aspettative di vendita, siamo andati in over price. Poi la proprietaria è diventata una mia carissima amica e ora quando mi incontra dice 'Mi ricordo quando ti ho vista con l'home stager... pensavo Questa è matta' (ride, ndr). Da lì in poi ho preso il via"

Un altro caso di successo...

"E' stato quello di una casa a Firenze. Era appartenuta a Benvenuto Cellini. Lui era nato lì e da quella targhetta che avevo visto sul palazzo è partita tutta l'operazione di marketing: ho convocato un attore, Vincenzo Schirru, che ha recitato la parte di Cellini. Abbiamo fatto il fantasma che girava per la casa, si raccontava e via dicendo... Poi ho commissionato delle opere a Pablo Vivo, lui ha riprodotto il Perseo, Narciso... E poi non vuoi fare la degustazione di vini della contessa col vino fiorentino?"

Anche lì un successone...

"Venduta in pochissimo tempo, sempre over price. Questa cosa cominciava a prendere piede. Funziona..."

Ora una nuova sfida nel cuore di Milano. Sabato 18 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, ci sarà “Un incontro con Walter Chiari”, una serata che renderà omaggio al grande attore, figura centrale del teatro e del cinema italiano. L’evento (gratuito su prenotazione) è programmato in una casa in vendita situata nella storica via Moretto da Brescia, un angolo simbolo di arte, cinema e cultura.

"E' una casa ristrutturata da Paolo Rizzato - un architetto di fama internazionale - che mi ha ispirato tantissimo perché nasce in questa via piena di artisti, di produttori, registi. Avevo piacere di fare rivivere un po' la Milano degli artisti. E quindi 'Walter Chiari' è arrivato in questa in questa bellissima sede in cui Michele Francesi presenterà il suo libro scritto con Simone Annicchiarico '100% Walter: Chiari' (sabato 18 gennaio 2025, dalle ore 18.00 alle ore 19.30). Quello che voglio regalare alle persone attraverso questo brand sicuramente un nuovo modo di vivere le case"

Ossia...

"Le case non sono solo dei mattoni, c'è dentro sempre tutta la nostra vita ed è giusto e bello dare valore alle emozioni che sono ciò che fa scrivere le più belle canzoni. E' quello che ci rende poi esseri umani. Sono molto lieta di presentare questo progetto e mi auguro che vada sempre meglio"