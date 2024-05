Luciana Littizzetto da Che tempo che Fa allo spot di Poltronesofà. Video

Luciana Littizzetto nuova testimonial femminile per Poltronesofà

E' partito in questi giorni lo spot con l'attrice comica in onda ogni domenica sul Nove nel programma di Fabio Fazio Che tempo che fa (con ascolti che in questa stagione sono stati super e spesso in 'doppia cifra' di share).

Il format - che ha visto diversi artisti e personaggi televisivi protagonisti, da Gerry Scotti a Carlo Conti, passando per Amadeus e Sabrina Ferilli - è il solito, quelle degli “artigiani della qualità", e la campagna è dedicata ad una promozione che prevede il 40% di sconto pre alcuni modielli e un finanziamento in 36 mesi, con prima rata da saldare a settembre.