Luisa Ranieri in bikini, che curve! Fisico mozzafiato a 49 anni e scatti bollenti in vacanza. Le foto

Luisa Ranieri, fisico da urlo a quasi 50 anni. Gli scatti mozzafiato dell'attrice romana

Luisa Ranieri a quasi 50 anni ha ancora un fisico mozzafiato. L’attrice romana classe 1973, ha condiviso sui social in questi giorni alcuni scatti insieme a suo marito, Luca Zingaretti, in vacanza alle Maldive.

Nelle fotografie si possono scorgere panorami mozzafiato, ma anche momenti più “intimi” della coppia. "Qualche giorno in paradiso, con te", ha scritto l'attrice a corredo del post contenente gli scatti.

La Ranieri ha sfoggiato le curve in bikini, posando accanto al marito in riva al mare. Dalle foto emergono i loro sguardi e i loro sorrisi, e tutto sembra raccontare di un legame forte e sincero. I due, di solito riservati sulla loro storia, non hanno potuto fare a meno di condividere con i loro follower le foto di questa vacanza.