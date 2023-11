Macron, Marino nominato nuovo capo della comunicazione del brand di sportswear

Macron, Marino nuovo capo della comunicazione del brand di sportswear

Dalla metà del mese di ottobre 2023, Angelo Marino ricopre la carica di Chief communications officer di Macron, azienda attiva a livello internazionale nel mondo dello sportswear.

Come scrive Primaonline, nel ruolo, il manager assume la guida strategica della comunicazione a livello globale, con l’obiettivo di rafforzare le attività di comunicazione e marketing. Marino arriva in Macron da Ducati, dove è stato responsabile della comunicazione brand e corporate e in precedenza ha fatto parte del team che ha rilanciato globalmente il brand Scrambler Ducati.