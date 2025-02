Mare Fuori 5, 'verità scioccanti' e perché la messa in onda della serie campione d'ascolti tv della Rai è slittata

Mare Fuori 5, quando inizia e perché la serie è slittata rispetto al passato

Mare Fuori è pronta a tornare con la quinta attesissima stagione. Quando si potrà vederla? Dal 12 marzo in anteprima su RaiPlay i primi sei episodi, poi i restanti il 26, giorno in cui Rai2 partirà con le prime serate. Una partenza posticipata rispetto al passato, pensiamo che lo scorso anno RaiPlay diede i primi sei episodi il 1° febbraio 2024 e i restanti otto il 14 febbraio. La seconda rete Rai partì poi il 14 febbraio chiudendo il 27 marzo 2024 con l'ultimo episodio. “Quest’anno andiamo in onda un mese e mezzo dopo il solito. È una richiesta di Rai Pubblicità, non siamo felicissimi di questa decisione, ma noi siamo i produttori, la Rai è l’editore”, ha spiegato Roberto Sessa, Produttore di Picomedia (che co-produce insieme a Rai Fiction).

“È stata una decisione presa d’accordo con Rai Pubblicità e Rai Distribuzione. Abbiamo ragionato sul fatto che se fosse andata in onda vicino a Sanremo si sarebbe ‘sovrapposta’ con il Festival. Facendo slittare la serie, invece, avrà più spazio. Roberto Sessa ha in mente la liturgia, il fatto di dover andare in onda a febbraio. Non è un grande problema”, ha poi spiegato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

Mare Fuori, il film prequel “Io sono Rosa Ricci” e la sesta stagione

Intanto una certezza già c'è: Mare Fuori 6 si farà: le riprese partiranno a metà giugno dopo aver concluso quelle del film che avrà come titolo “Io sono Rosa Ricci” e sarà un prequel incentrato sul personaggio interpretato da Maria Esposito. Top secret il cast, ma il produttore ha fatto sapere che rivedremo il personaggio di Don Salvatore, padre di Rosa, interpretato da Raiz.

Mare Fuori 5, Rosa Ricci e la scoperta di "verità scioccanti"

Tornando a Mare Fuori 5, cosa dobbiamo aspettarci? Se nelle stagioni precedenti l'attenzione era sull'amore "in questa si sposta su come i ragazzi cadono nei reati e come cercano di tirarsene fuori - spiega lo sceneggiatore Maurizio Careddu - Per alcuni aspetti è un ritorno allo spirito dei primi episodi". Dopo l'uscita di scena di Nicolas Maupas, Valentina Romani, Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, Maria Esposito con il personaggio di Rosa Ricci è al centro delle dinamiche della quinta stagione, "in cui vedremo i personaggi alle prese con sé stessi, con ciò che desiderano e con le loro paure, mettendo per un po' da parte le dinamiche di gruppo", le parole di Careddu. E soprattutto "scopriremo verità scioccanti che permetteranno a Rosa di tornare a vivere", spiega Esposito, "come chi ha ucciso Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo, ndr) e perché". Il suo 'spirito guida' è suo fratello Ciro Ricci (interpretato da Giacomo Giorgio), che torna come mentore per la sorella, non attraverso il ricordo, ma in un’altra forma, in cui sembra indicare alla giovane Ricci la strada. Al contempo però emergono nuove verità sul passato di Ciro, cose che sua sorella non avrebbe mai potuto sospettare.

Mare Fuori 5, Maria Esposito sullo sviluppo del personaggio di Rosa Ricci