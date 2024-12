Masterchef boom, parte in quinta (ascolti tv). E Cannavacciuolo è meglio di Alessandro Manzoni (video imperdibile)

Ascolti tv, Masterchef ritorno boom su Sky. Esordio super per i giudici Cannavacciuolo, Barbieri, Locatelli

L'attesa è finita, Masterchef ha riacceso i fornelli per la nuova stagione con i 3 tenori del cooking show confermati(ssimi) come giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tanti gli aspiranti alla vittoria finale, nuove alcune regole (in primis l'all-in: 5 minuti in più per preparare il piatto, ma poi servono 3 sì unanimi) e una prima stagionale molto soddisfacente negli ascolti tv (con speciale guest star Chef Chiara Pavan, 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta, nel ruolo di “vedetta”). La media serata su Sky Uno/+1 e on demand ha toccato quota 886mila spettatori tv medi, con un trend del 13% rispetto all'esordio andato on air un anno fa. Di più, battute le ultime 4 stagioni.

Andando nel dettaglio. Due le puntate di Masterchef andate in onda giovedì 12 dicembre 2024: la prima ha superato la soglia del milione di spettatori tv medi (1.006.000), con 1.385.000 contatti tv, il 4,2% di share tv e il 73% di permanenza.

La seconda puntata ha visto il trio Cannavacciuolo-Barbieri-Locatelli con un seguito di 767mila spettatori tv medi, con 1.107.000 contatti tv, il 4,9% di share tv e 69% di permanenza.

Il cooking show di Sky (prodotto da Endemol Shine Italy) è andato bene anche sul fronte social: 152mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e quasi 204mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, numeri che hanno permesso a MasterChef Italia di diventare lo show più discusso dell’intera giornata televisiva (fonti: Talkwalker, Trends24.in). Non male, in una serata che aveva Dritto e Rovescio di Del Debbio col video dell'inseguimento di Ramy, Piazzapulita di Corrado Fomigli su La7 e la serie tv evergreen Don Matteo.

Masterchef, Antonino Cannavacciuolo meglio di Alessandro Manzoni /VIDEO

Claudio all'esame di MasterChef Italia con il sogno di entrare nelle cucine del coocking show di Sky. Il 33enne pugliese ha una grande passione per la cucina, ma nella vita di tutti i giorni ha dovuto metterla in secondo piano. Preparato il suo piatto lo ha proposto ai giudici ricevendo solo complimenti, la passione si trasforma in lacrime. E quando arriva Cannavacciuolo per l'assaggio, l'aspirante Masterchef esclama, «Il primo a farmi avvicinare al mondo dei libri».

«Manco “Pinocchio”? “I Promessi Sposi”?», chiede sorpreso (e orgoglioso) Antonino. No, Cannavacciuolo è meglio di Alessandro Manzoni, «avoja».

E se il grande scrittore milanese vantava i suoi... '25 lettori' (cit.) chef Antonino, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno dunque festeggiato il milione gli spettatori per la prima di Mastercf 2024/2025.

Immagini concesse da Sky”

Masterchef Italia quando va in onda

MasterChef Italia torna per la seconda serata giovedì 19 dicembre sempre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW (come tutti i giovedì alle 21.15). La sfida continua e altri aspiranti chef si sottoporranno al giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli (oltre alla alle visite della “vedetta” Chiara Pavan): terminata questa prima fase si passerà ai Blind Test, in vista della nuova squadra, la Masterclass che sarà ufficialmente in gara quest’anno. E le sorprese a MasterChef quest'anno saranno tante...