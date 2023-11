Mediaset, Crippa nuovo responsabile della comunicazione al posto di Calvani

Annunciato il nuovo responsabile della comunicazione di Mediaset: Mauro Crippa

Dopo una serie di indiscrezioni che lo ritenevano in uscita, Mauro Crippa è stato confermato come il nuovo responsabile della Direzione Comunicazione e Immagine del gruppo Mediaset. A rivelarlo in anteprima è il sito di Davide Maggio specializzato in rumor televisivi. Dapprima Direttore Generale dell’Informazione Mediaset, Crippa prenderà il posto del suo predecessore Paolo Calvani. Seppur in nuova veste da Gennaio 2024, Crippa manterrà la responsabilità della Direzione Generale Informazione e risponderà direttamente a Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore Delegato Mediaset.