Mediaset perde l'esclusiva di una serie amatissima nei palinsesti. Che scippo a Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi dovrà rinunciare a uno dei fiori all'occhiello della programmazione degli anime manga di Mediaset: il cartone cult One Piece?

"Italia 2, canale minore del gruppo Mediaset ha avuto fino a questo momento l'esclusiva degli episodi, naturalmente doppiati in italiano. I responsabili della società Yamoto Video hanno comunicato che saranno loro ad occuparsi di doppiaggio e distribuzione. Hanno specificato di aver messo le mani sulle stagioni dalla 2 alla 4, che sarà disponibile sul loro canale Prime Video Generation fino all'episodio 135", scrive pianolaureescientifiche.it.

"Non finisce certo qui però, perché la stessa società si occuperà anche della stagione 19, ovvero la Saga Whole Cake Island. Italia 2 ha comunque annunciato la messa in onda da lunedì 9 settembre in prima serata della Saga Dressrosa, ovvero la stagione 17 - spiega pianolaureescientifiche.it - A questo punto appare chiaro comprendere che Mediaset avendo a disposizione la stagione 17 e presumibilmente anche 18 disponibili per la messa in onda in esclusiva, saluterà per sempre One Piece a partire dalla 19 siccome ad accaparrarsela per il doppiaggio e la distribuzione, è stata la Yamoto Video?"