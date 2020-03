Mediaset compra quote Prosiebensat, quasi il 20% nel broadcaster tedesco

Ancora quote Prosiebensat per Mediaset che arriva quasi a toccare il 20%.

In una nota Mediaset Espana fa presente di aver acquistato un altro 4,25% del capitale, per il valore di 61 milioni di euro circa. In questo modo, aggiunge la nota, Mediaset Espana raggiunge il 9,75% del broadcaster tedesco di cui già possedeva il 5,5%. La capofila Mediaset detiene invece il 9,6%. Sommariamente la partecipazione di Mediaset si aggira al 19,3%. A sua volta anche il finanziere Daniel Kretinsky negli ultimi giorni si era adoperato a far aumentare la partecipazione in Prosiebensat portandola al 10%.