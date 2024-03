MediaWorld, va in onda lo spot tv con l'Intelligenza Artificiale. Video

MediaWorld, va in onda lo spot con l'Intelligenza Artificiale

MediaWorld per il quarto anno consecutivo, è al fianco di GirlsTech per ridurre la disparità di genere nei percorsi accademici e professionali Stem. "La passione per la tecnologia non ha genere e, anzi, la tecnologia è un mezzo per colmare il gender gap". La mission? Avvicinare sempre più donne alle materie scientifiche e tecniche, spronandole nell’immaginare un futuro senza limiti e stereotipi. Quest’anno la i corsi gratuiti si focalizzeranno sull’intelligenza artificiale. L'iniziativa è al centro di una nuova pubblicità.

“Siamo molto soddisfatti di proseguire la positiva collaborazione con GirlsTech e di promuovere i percorsi formativi tramite una campagna coerente e significativa", spiega Francesco Sodano, Head of Omnichannel Marketing & Retail Media MediaWorld. “L’utilizzo dell’IA, infatti, può essere un veicolo per accelerare la riduzione del gender gap grazie alla sua capacità di rendere concreti e di far sentire alla nostra portata i desideri in campo professionale. È proprio da questi presupposti che è maturata l’idea di creare il primo spot sulla tematica IA proprio con l’IA”.

MediaWorld on air spot Tv realizzato con l'intelligenza artificiale. Firma Armando Testa. Video



MediaWorld, grazie all’agenzia Armando Testa, ha realizzato il progetto pubblicitario proprio con l’intelligenza artificiale. Quattro giovani ragazze, di età differenti, si sono immaginate il lavoro dei loro sogni e, grazie al linguaggio visionario e innovativo dell’AI, il sogno è diventato una visione concreta del futuro. I film by Armando Testa Studios, sono stati realizzati tramite innovative tecniche di generazione IA in Stable diffusion e hanno visto l’esordio di un prompter, una nuova figura professionale specializzata nell’IA generativa.

La campagna MediaWorld uscita in queste ore è on air su tv, connected tv e web, con pianificazione di Mediaplus.

“L’essenza della strategia media omnicanale risiede nella sinergia tra mezzi tradizionali e digitali in coerenza con il soggetto e il target di campagna. Infatti il connubio tra TV lineare e connected TV raggiungerà il target affine al progetto valoriale, a prescindere dalle abitudini di fruizione del contenuto televisivo - spiega Francesco Sodano - Se per la TV lineare la pianificazione avrà un focus nelle fasce pomeridiane e serali con programmi di intrattenimento e serie TV di successo, per le connected TV le piattaforme prescelte saranno Disney+, Netflix e Mediaset Infinity. Allo stesso tempo la visibilità dei contenuti prodotti anche a livello digital, sarà amplificata da una video strategy che vivrà, dal 4 al 13 marzo, sui due canali più strategici per questa tipologia di campagna: YouTube e TikTok”.

Sul fronte digital inoltre è stato realizzato un piano editoriale su tutti i canali social del brand con coinvolgimento del collettivo The Jackal attraverso una serie di Instagram Stories in cui, sempre con il “tone of voice” ironico che li contraddistingue, contribuiranno a sensibilizzare la community sull’importanza di ridurre sempre più il gender gap nelle materie Stem, stimolando ulteriormente la partecipazione ai corsi online organizzati da MediaWorld e GirlsTech.