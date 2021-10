Enrico Mentana sospeso dall'ordine dei giornalisti? La smentita: "Ho la Pec dal 2020"

Ha suscitato molto clamore la notizia della sospensione di Enrico Mentana e altri 612 giornalisti dall'Ordine dei Giornalisti, per via della mancata attivazione della casella Pec, la posta elettronica certificata obbligatoria per tutti i professionisti.

Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, nell'elenco dei sospesi ci sarebbero stati anche diversi nomi noti, tra cui Pierluigi Pardo, Vincenzo Mollica, Andrea Purgatori e Francesco Merlo.

Per quanto riguarda il direttore del TgLa7, arriva però una secca smentita da parte dell'interessato, che su Facebook scrive: «Vorrei deludere ancora una volta i piccoli odiatori da tastiera che ruotano vorticosamente da ieri nella loro gabbietta da criceti: sono e resto a pieno titolo nell'ordine dei giornalisti (in continuità con gli ultimi 40 anni, essendovi iscritto nell'elenco dei professionisti dal 2 febbraio 1982). Inoltre sono titolare dal 27 agosto 2020 di un indirizzo Pec. Riposatevi»