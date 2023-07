Meta, schiaffo dell'Ue a Zuckerberg. Bloccato il lancio dell'app Threads

L'Ue blocca il lancio di Threads in Europa: "Non conforme alle normative sulla tutela dei dati personali"

L’Ue mette i bastoni tra le ruote a Mark Zuckerberg. Il lancio di Threads, l’app firmata Meta che si pone l’obiettivo di fare concorrenza al Twitter di Elon Musk, non avverrà in Europa. Previsto per domani, giovedì 6 luglio, il debutto del nuovo social network avverrà solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

A rendere nota la decisione, attraverso le pagine del portale online Indipendent.ie, è un portavoce della "Data Protection Commission" irlandese. Secondo il Garante per la privacy irlandese, che ha affermato di essere stato a lungo in contatto con i vertici di Meta, la nuova app non risponde ancora ai requisiti previsti per quanto concerne la tutela dei dati personali dei cittadini dell'Unione, e per questo motivo non risulterà accessibile in tutto il territorio.