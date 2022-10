Mia Ceran in dolce attesa, la giornalista incinta del secondo figlio - FOTO

Mia Ceran incinta del secondo figlio

Mia Ceran in dolce attesa. A distanza di circa un anno dalla prima volta, la giornalista sportiva ha annunciato su Instagram di essere incinta del suo secondo figlio. Ebbene, il primogenito Bruno Romeo non sarà più solo perché sta per arrivare una sorellina o fratellino.

Mia Ceran incinta - l’annuncio sui social

La foto pubblicata su Instagram, oltre che rappresentare uno dei momenti più importanti della vita della giornalista, presenta anche un divertente particolare. Nell’immagine dell’ecografia il bebè appare con la manina aperta, quasi come se stesse salutando.

A corredo, una didascalia racconta tutta la gioia di Mia Ceran per questa nuova vita che verrà. “Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)”, ha teneramente scritto la conduttrice nel suo post su Instagram.

Mia Ceran incinta - e risposte dei vip

A commentare la foto anche diversi vip e colleghi. In cima alla lista troviamo l’attrice Miriam Leone, che commenta: “Congratulazioni a tutti voi!”. Subito dopo, all’interno del post, si trova il commento di Cristina Parodi, che scrive: “E brava Mia! Così si fa, i miei primi due hanno 14 mesi di differenza… vedrai che meraviglia”.