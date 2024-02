Michielin: "Mi hanno tolto un rene. Avevo dolori addominali insostenibili"

Francesca Michielin: "Così ho capito che non possiamo avere il controllo su tutto"

Francesca Michielin è reduce dalla seconda stagione alla conduzione di X Factor, ma la cantante nel recente passato oltre al successo professionale ha dovuto fare i conti con problemi di salute. "Mi hanno asportato un rene - rivela Stasera c'è Cattellan su Rai2 - ad un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare". In quella occasione aveva anche parlato di "dolori addominali insostenibili", descrivendo anche l’impatto che ha avuto su di lei la malattia. "Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto — ha detto —, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione” di profonda insicurezza e vulnerabilità , anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo".

"Un anno fa - ha rivelato Michielin - ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi, proprio nel coabitare con la mia fragilità". Quella forza l’ha ribadita l’altra sera, in tv, accennando a quanto le è successo. Quando Cattelan le ha chiesto apertamente quale fosse stata l’operazione a cui si era sottoposta la scorsa estate, Michielin ha detto, semplicemente: "È una cosa un po' pesante, i miei amici mi hanno detto: "Dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo", ha scherzato la cantante per sdrammatizzare sul suo problema fisico.