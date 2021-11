Microsoft festeggia i vent’anni di Xbox con il multiplayers di Halo Infinite

Per il ventesimo anniversario di Xbox la casa di Redmond ha Lanciato in anticipo il suo "sparatutto" per ecelenza Halo infinity.

La casa di Redmond ha lanciato in "anticipo" il suo "sparatutto": aspettando la campagna con il ritorno di Master Chief, le sfide multigiocatore sono disponibili gratis.





La casa statunitense ha presentato alcune novità interessanti, come una sfilza di vecchi classici per Xbox e Xbox 360 che si aggiungono all'elenco dei videogame retrocompatibili su Xbox One e Series X/S, ma soprattutto tanti annunci legati al suo franchise di punta: Halo.

Una delle sorprese del anniversario, è una console interamente personalizzata a tema con il gioco, caratterizzata da una scocca che richiama temi e geometrie tipiche del design di Halo e lo spazio con il cielo stellato.