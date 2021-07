Moda, un'app rivoluziona il fashion world

Quante volte vi è successo di notare per strada un abito o una borsa che vi piace particolarmente? Fermare la persona che indossa l’outfit dei nostri sogni non è sempre politically correct. I tempi sono cambiati e la tecnologia arriva in nostro soccorso, anche da questo punto di vista. “La moda è stata uno dei settori più colpiti dal Covid-19”, sottolinea Francesco Romano, CEO di BuyU, applicazione nata nel 2017 per l’esigenza di aumentare le vendite nel settore dell’abbigliamento, e piattaforma innovativa che ha preso vita nel settembre 2020.

“BuyU, quindi nasce dall’esigenza di risollevare le sorti del retail fisico in Italia, aiutando i punti vendita fisici e promuovendo una "user experience phygital", ovvero dal digitale al fisico. Da commerciante ho sentito il bisogno di trovare una soluzione alle numerose problematiche che hanno riscontrato i negozianti in quest’ultimo periodo a seguito delle numerose restrizioni dovute alla pandemia, nonché alla concorrenza legata ai grandi colossi dello shopping online. Ho deciso, quindi, di fornire agli esercenti un mezzo del tutto gratuito per potenziare le proprie vendite e raggiungere nuovi clienti”. BuyU, applicazione scaricabile su tutti i device iOS e Android, grazie alla quale potrete trovare tutto ciò che desiderate tramite un motore di ricerca social del tutto innovativo, è nata dalle idee di questi giovani imprenditori, Francesco Romano, classe 1991 di origini italo-inglesi, e altri cinque ragazzi romani, tra i 29 e i 32 anni.

Ogni negozio ha la sua vetrina gratuita, come sui social si scatta la foto, è adatta a tutte le età ed è veramente molto semplice; ci spieghi come funziona?

“A seguito di una registrazione l’utente può ottimizzare i tempi di ricerca e di acquisto navigando online fra migliaia di prodotti pubblicati dai negozi circostanti e concludendo poi l’acquisto nel negozio fisico”, dice Francesco Romano. La startup italiana ha realizzato un motore di ricerca delle immagini basato su reti di tipo CNN (Convolutional Neural Network).

Le applicazioni mobile iOS e Android permettono, infatti, all’utente di scattare una foto di un indumento (scarpa, cappotto, camicia, solo per citare qualche esempio) che viene inviata al server. A sua volta, l’immagine viene classificata e il sistema suggerisce all’utente il punto di venduta fisico affiliato alla piattaforma dove è possibile trovare quell’indumento (oppure uno simile).

Difatti, a differenza di molte altre realtà, BuyU è un app che conduce il consumatore direttamente nel punto di vendita fisico presso le sue vicinanze. L’applicazione è strutturata per essere un motore di ricerca dove il negoziante allestisce la propria vetrina social e il cliente che visiona l’articolo tramite l’app, completa l’acquisto in negozio, creando del flusso fisico in quest’ultimo. “L’app è in continua evoluzione”, spiega il Ceo Francesco Romano, “stiamo difatti implementando delle migliorie per garantire al consumatore un’esperienza di fruizione sempre più innovativa e fluida. Attualmente stiamo migliorando il sistema di Image Recognition che permetterà al consumatore di trovare gli articoli desiderati attraverso una semplice immagine”.

Quali sono i vostri progetti futuri?

“A breve sarà data la possibilità a persone interessate al progetto, di entrare a far parte della nostra realtà attraverso una raccolta di crowdfunding che partirà a fine estate”, conclude Francesco Romano.