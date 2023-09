"Molestata, avevo le loro mani ovunque". La giornalista Giovanna Fumarola aggredita in metro da tifosi del Newcastle

La giornalista Giovanna Fumarola aggredita in metro da un branco di tifosi inglesi: "Avevo le loro mani ovunque, è stato terribile"

“Avevo le loro mani dappertutto, ero terrorizzata”. A dirlo è la giornalista Giovanna Fumarola che, ieri, martedì 19 settembre, è stata vittima di molestie selvagge da parte di un gruppo di tifosi del Newcastle, a Milano per assistere alla partita di Champions League contro il Milan.

Ma che cos’è successo dunque? “Sono salita sul treno della M5 a Bicocca e fino a Garibaldi è andato tutto liscio. Da quel momento, però, sono saliti tantissimi tifosi del Newcastle: erano ubriachi, a petto nudo, cantavano a squarciagola, saltavano e battevano le mani contro i finestrini. Il treno è rimasto fermo per diversi minuti a causa loro”, racconta la donna.

“Ero seduta e pensavo a come riuscire a scendere alla fermata successiva”, spiega Giovanna Fumarola. “Appena mi sono alzata per guadagnare l'uscita sono stata molestata dai tifosi: mani dappertutto, una situazione terribile. E chiaramente non è capitato solo a me, anche ad altre passeggere”, racconta.

E sulla possibilità di denunciare i colpevoli… "Non ci ho ancora pensato, ma alla fine dovrei presentare una querela contro ignoti: non saprei riconoscere quelli che mi hanno molestata. Mi resta una sensazione sgradevolissima per quello che è successo”.