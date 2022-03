Morto Sergio Canciani, addio allo storico corrispondente Rai da Mosca

Morto Sergio Cangiani, si spegne a 76 anni il giornalista Rai che raccontò l'assedio di Sarajevo

È morto Sergio Canciani, storico corrispondente della Rai da Mosca. Lo storico giornalista della Rai si è spento all'età di 76 anni nella sua casa, a Trieste, nel rione di San Giovanni, dove era nato, sempre molto legato alla sua comunità, quella parte slovena della città.

Entrato alla Rai regionale, prima nella redazione slovena e poi in quella italiana di Trieste, raccontò la guerra nell'ex Jugoslavia, l'assedio di Sarajevo, l'evolversi del conflitto nei Balcani. Canciani raccontò anche i funerali di Tito. Lavorò per Tg1, Tg2 e Tg3.

Alla fine degli anni 90 divenne corrispondente Rai da Mosca. In Russia rimase fino al 2011, quasi 15 anni, da Eltsin all'arrivo di Putin. Quasi profetici i suoi due libri: “Roulette Russia” sulla disfatta dell'ex impero sovietico, e poi "Putin e il neo-zarismo-Dal crollo dell'URSS alla conquista della Crimea".

Fu il primo a capire e a parlare della politica di Putin in Ucraina. Fine intellettuale, colto e appassionato, Canciani amava comunicare in modo asciutto, odiava la tv gridata e usava l'ironia per far comprendere le cose più complesse. Dopo Mosca, con la pensione, tornò a Trieste, dalla sua famiglia, sempre attento a quel mondo che sembrava lontano, di cui lui già sapeva tutto - e che ora, drammaticamente - è diventato il nostro mondo. "E da Mosca è tutto, restituisco la linea".