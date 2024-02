Merlino non conduce Pomeriggio 5. Sui social: "Ho la febbre". Ma sarà vero?

Myrta Merlino fuori da Pomeriggio Cinque, ecco chi la sostituirà

Febbre alta e mal di gola. Questo pomeriggio, gli affezionati spettatori di Pomeriggio Cinque non troveranno, come loro solito, Myrta Merlino ad “accoglierli”. La conduttrice ha infatti fatto sapere attraverso i propri social di aver preso l’influenza e che, quindi, sarà assente durante la trasmissione. Ma sarà vero? Nel frattempo ci si domanda: chi ci sarà al suo posto? Come riporta Davidemaggio, a prendere le redini del programma ci sarà Giuseppe Brindisi. L’attuale volto di Diario del Giorno è pronto a prendere il timone, atteso oggi ad una complicata sfida con La Vita in Diretta dedicata a Sanremo.