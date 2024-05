Myrta Merlino, talk al posto di Bianca Berlinguer su Rete 4? L'indiscrezione

Myrta Merlino alla conduzione di un talk show su Rete 4, le indiscrezioni

Myrta Merlino potrebbe lasciare Pomeriggio 5 la prossima stagione. Da qualche settimana si vocifera di un talk show in prime time su Rete 4 a partire dall'autunno (un'idea che già in fondo girava quando Pier Silvio un anno fa la prese soffiandola a La7). Secondo il settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti “ora, per lei, si parla di un appuntamento settimanale serale su Rete 4 al posto di Bianca Berlinguer…” si legge sul giornale.

Rumor e indiscrezioni. In realtà ne stanno girando diverse. Stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Il Messaggero, non era invece da escludere - e anche qui siamo nel capo delle ipotesi - che Myrta Merlino potesse prendere le redini di Zona Bianca, attualmente condotto da Giuseppe Brindisi.

Appunto ipotesi e suggestioni. Nelle prossime settimane, con la presentazione dei palinsesti di Mediaset sarà più chiara la strategia di Pier Silvio Berlusconi sui talk show di Rete 4 della nuova stagione.

Pomeriggio 5, chi condurrà la nuova edizione? I rumor

E si capirà pure la decisione di Mediaset su Pomeriggio 5, che ha come nomi caldi per la conduzione quello di Simona Branchetti - giornalista e conduttrice di "Morning news" e Cesara Buonamici (che però ha anche l'impegno di TG5 e Grande Fratello come opionionista). Peraltro va anche detto che nelle passate settimane Dagospia non aveva escluso un Myrta Merlino bis.