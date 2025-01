Napoli celebra Pino Daniele: il 19 marzo grande evento in piazza del Gesù per i 70 anni del 'Mascalzone Latino'

Nel decennale dalla scomparsa di Pino Daniele, Nello Daniele — musicista, produttore artistico e ideatore dal 2015 del progetto ‘Je sto vicino a te’ dedicato alla memoria del ‘Mascalzone latino’, annuncia un evento straordinario per la città di Napoli: una festa speciale dedicata al ricordo del fratello Pino, nella sua terra, tra la sua gente e nei luoghi che hanno segnato la sua vita e la sua arte.

Il 19 marzo 2025, giorno in cui Pino avrebbe compiuto 70 anni, piazza del Gesù a Napoli (dalle ore 21) diventerà il cuore pulsante di un grande concerto-tributo: ‘Je Sto Vicino a Te Forever’, un omaggio musicale e culturale che riunirà amici, colleghi e artisti vicini all’indimenticabile cantautore. A omaggiare ‘l’uomo in blues’, Antonio Annona, Mario Biondi, Tony Cercola, Clementino, Tullio De Piscopo, Enzo Gragnaniello, Irene Grandi, Raiz, Michele Zarrillo, i 99 Posse e tanti altri ancora.

Lo slogan scelto per l’evento, ‘Puortame a casa mia’, rappresenta il cuore del progetto: un ritorno simbolico alle radici, un’emozione condivisa che attraversa i vicoli, le storie e le tradizioni di una città che ha plasmato l’arte di Pino Daniele. Il concerto sarà un viaggio musicale che ripercorrerà i suoi più grandi successi e celebrerà la Napoli autentica che lui stesso ha raccontato con le sue canzoni.

Così Nello Daniele: “Questo decennale è una questione familiare. Sentivo il dovere, come fratello, di organizzare una festa vera, un grande evento che celebrasse Pino non solo come artista, ma come uomo e come parte della nostra famiglia. Napoli è stata la casa di Pino, la sua fonte di ispirazione, e per questo abbiamo voluto riportare la sua musica tra le strade, le mura e le persone che l’hanno visto crescere e diventare un mito. Tenere una grande festa proprio dove lui è cresciuto e dove è diventato adulto, dove vivevano i genitori, le sorelle, i fratelli e le zie, era la cosa più giusta da fare. In piazza del Gesù tutto sa di Pino, tante sue canzoni sono nate proprio osservando storie di vita quotidiana di questa zona, penso a ‘Donna Concetta’ per esempio”.

L’evento, che è stato organizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Campania, in collaborazione con Scabec (Società Campana Beni Culturali) e con il patrocinio del Comune di Napoli, celebrerà non solo il percorso artistico di Pino Daniele, ma anche il legame profondo tra l’artista e la sua Napoli. “Vogliamo raccontare Pino partendo dalle sue radici” aggiunge Nello Daniele, “rivivendo la sua infanzia e i suoi esordi nei vicoli, nelle strade e nei luoghi che hanno accompagnato i suoi primi passi e la sua crescita come uomo e artista. L’idea è quella di ricreare quell’atmosfera unica e magica che solo questa città sa regalare”.

L’evento è organizzato da Nello Daniele e Antonio Pellegrino con l’associazione ‘Je sto vicino a te’. Direttore di produzione Paolo Lubrano con la collaborazione di Ettore De Lorenzo e Michele Ciardiello. L’allestimento del palco sarà curato da Italstage, il service audio da Rooster. La serata godrà anche di una ripresa televisiva.