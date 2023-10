Nem, Ubaldeschi direttore unico delle testate del Nord-Est

Ubaldeschi direttore unico delle testate del Nord-Est

Luca Ubaldeschi nominato direttore unico delle testate di Nord Est Multimedia. Dopo la sottoscrizione dell’accordo definitivo per il passaggio da Gedi a Nem, l’editrice spiega che i quotidiani coinvolti “tenderanno a costituire La Voce del Nord Est, un nuovo brand come identità collettiva”.

E in vista del debutto ufficiale, Nem ha comunicato ufficialmente l’assetto della Direzione delle testate. Come scrive Primaonline, la guida del network sarà attribuita dal primo novembre a un unico staff di Direzione, con Luca Ubaldeschi, già direttore de Il Secolo XIX e già vice direttore vicario de La Stampa, che avrà la direzione di tutte le testate. Accanto a lui un team di vice: da una parte le aree geografiche riferiranno a Alberto Bollis (vice esecutivo) e a Paolo Mosanghini (per il Messaggero Veneto).

L’assetto azionario

Nem ha anche ufficializzato la nuova struttura del suo assetto azionario, dopo i recenti innesti nel capitale sociale. Come scrive Primaonline, con l’assemblea straordinaria del 20 ottobre si sono uniti Ance e Confindustria Udine, Bluenergy, Fidia farmaceutici, Fondazione CariVerona, Fondazione Cr Trieste.

I nuovi azionisti, si precisa, si aggiungono dunque a Banca Finint (Enrico Marchi), Fin Steel (Banzato), Finaid (Carraro), Athena (Nalini), Gruppo Videomedia (Confindustria Vicenza), Sit Tech (De Stefani), Finam (Mandato), Findan (Benedetti), Samer Group Holding, Ocean (Cattaruzza), Alì (Canella), Prime Holding (Zanatta).