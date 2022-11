Netflix, Prime Video o Disney+? Scopri quale film o serie tv guardare

Netflix, Amazon Prime Video o Disney+? La selezione di Affaritaliani.it per sapere sempre che cosa guardare nel weekend

Avere troppa scelta, spesso, non porta altro che indecisione. Quante volte, dopo essere tornati a casa dopo una stancante giornata lavorativa, vi siete messi sul divano in cerca di un bel film o di una stimolante serie che vi “rigenerasse” e tenesse compagnia prima di addormentarvi?

Le piattaforme streaming, ad esempio, presentano un catalogo di migliaia di contenuti visionabili all’istante. Ebbene, ora pensate: quante volte vi è capitato di passare (letteralmente) delle ore solo per cercare un “titolo” che vi convincesse senza poi però cliccare sul tasto “play” perché ormai troppo tardi?

Proprio per questo, Affaritaliani.it corre in soccorso dei suoi lettori. Ecco, dunque, la nostra selezione di due serie tv e un film per evitare perdite di tempo nella ricerca di cosa guardare e per poter sfruttare al meglio il tempo libero dei vostri weekend davanti alla televisione.

Netflix, scopri che cosa guardare in streaming questo weekend

Hill House. Ispirata al romanzo “L’incubo di Hill House” di Shirley Jackson, definito da Stephen King uno dei romanzi horror più importanti del secolo scorso, è una serie da non perdere, e non solo per gli amanti del genere horror.

La serie segue le vicende della famiglia Crane che, ventisei anni dopo aver trascorso l’estate nell'infestata Hill House, che ha rovinato per sempre le loro vite, sono costretti a tornare a rivangare vecchi ricordi e affrontare l’incubo ancora una volta.

Messa così, “Hill House” potrebbe sembrare l’ennesima storia di una casa infestata, e invece il regista Mark Flanagan ha saputo costruire un delicato - per quanto inquietante - racconto psicologico, la storia di una famiglia a pezzi e della loro elaborazione del lutto.

Però siete avvisati: fa anche davvero paura. Il successo della serie ne ha decretato la prosecuzione: sarà una serie antologica e la seconda stagione si ispirerà al romanzo “Giro di vite” di Henry James.

Guarda il trailer

Orange is the new black. Si è conclusa con la settima stagione la serie originale Netflix che ha rivoluzionato il modo di fare tv. La serie di Jenji Kohan ispirata alle memorie di Piper Kerman sul suo anno in un carcere femminile, infatti, ha dato voce alle minoranze, con personaggi femminili diversi per colore della pelle, orientamento sessuale, età e corporatura ritratti senza filtri né maschere. Una serie a suo modo rivoluzionaria che ha anche attirato l’attenzione sulle ingiustizie del sistema carcerario americano, affrontando temi delicati in maniera schietta e diretta.

Guarda il trailer

The Irishman. Diretto da Martin Scorsese, “The Irishman” è basato sul saggio “L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa” e ripercorre la vita di Frank Sheeran (Robert De Niro), detto appunto the Irishman, un sicario della mafia colluso con la famiglia Bufalino.

Dagli Anni 50 a oggi, la sua storia personale si intreccia con quella del Paese, ripercorrendo eventi cardine della storia americana contemporanea e mostrando lo stretto legame tra politica e criminalità organizzata.

Nel cast anche Joe Pesci (è il mafioso Russell Bufalino) e Al Pacino (è il sindacalista Jimmy Hoffa). Per il film è stata usata una particolare tecnica di cgi per ringiovanire al computer De Niro, Pesci e Pacino.