Nft, le scarpe virtuali Nike vendute all'asta per oltre 100 mila dollari

Nike, all'asta le sneaker Nft "CryptoKicks": aggiudicato un modello per 130 mila dollari

Le scarpe, da sempre, vengono considerate tra i capi d’abbigliamento più importanti dell’outfit. E non è poi così raro trovare qualche appassionato spendere centinaia, se non migliaia di euro per avere un modello particolarmente raro. Ebbene, non solo scarpe “fisiche” e indossabili, ma ora anche le scarpe digitali possono toccare cifre più che da capogiro. La prova?

Dopo mesi di attesa, Nike e Rtfkt hanno lanciato una linea di sneaker virtuali Nft e alcune delle loro “CryptoKicks” sono state vendute a ben oltre sei cifre. Il prezzo medio di alcune di queste calzature virtuali sembra essere compreso tra i 6mila e i 10mila dollari, tuttavia alcune sono già state vendute per oltre i 100mila dollari (circa 95mila euro).

Nel dettaglio, secondo quanto affermano fonti vicine all’asta, sembra che un utente del web abbia sborsato circa 130mila euro per un paio di sneakers virtuali firmate Nike. La scarpa in questione è un Nft che fa parte della collezione “Dunk Genesis”, rientrante nel progetto “CryptoKicks” realizzato dal colosso americano dello sportswear e Rtfkt.

Ma, oltre al sensazionalismo creatosi attorno al fenomeno delle criptovalute e degli Nft, cosa rende un paio di scarpe “virtuali” e tecnicamente osservabili solo attraverso un dispositivo digitale tanto costose? Il concetto della rarità è molto importante in questo mondo.