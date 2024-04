Nicola Savino, Tris per vincere su Tv8: "Io sulle orme di Gerry Scotti e Vianello. Marcus Thuram lo vorrei in studio"

Nicola Savino su TV8 con Tris per vincere, sulle orme dei Gioco dei Nove. Possiamo dire che a tua volta sei sulle orme di Raimondo Vianello e Gerry Scotti. Te li sei rivisti prima di partire?

"Qualcosa ho visto. Naturalmente stiamo parlando di 30-35 anni fa, però sono abbastanza inarrivabili entrambi. I tempi erano diversi, noi adesso abbiamo una soglia di attenzione che si è abbassata tantissimo, loro andavano con tempi più dilatati. Io sono nel 2024 e ho un po' i tempi della radio (lui e Linus con Deejay chiama Italia sono dal 1997 coppia radiofonica cult, ndr) Però davvero avevano un modo e uno stile inarrivabile"

Cosa prenderesti da Gerry Scotti e Raimondo Vianello?

"L'eleganza, l'aplomb. E lo stending, ossia il modo di stare in scena e riempirla. Nel caso di Raimondo, ma anche Gerry fa così, anche solo alzando un sopracciglio. Una grande qualità"

E cosa c'è in questo programma di Nicola Savino... il tuo marchio di fabbrica?

"L'esatto opposto, ogni tanto faccio un gran casino (sorride, ndr). Però è un bel casino: happening, parte la musica, balliamo... Io ci tengo molto a questo, fa parte della mia formazione un po' radiofonica e un po' da discoteca. Noi di fatto fuori campo non abbiamo un assistente musicale, ma un deejay che ha un banalissimo servizio streaming e tira fuori, editando al momento le canzoni. Per fare un esempio, se c'è Susanna Messaggio che dice una cosa, lui tira fuori un 'Susanaa' (il celebre brano di Adriano Celentano, ndr). Un piccolo plus. Oppure ci metto imitazioni, cazzeggi..."

Dal Gioco dei Nove a Tris per vincere... trent'anni e passa di tv in mezzo. Cambia anche il pubblico...

"C'è molta differenza perché un tempo c'era meno offerta. Il pubblico te lo conquistavi abbastanza facilmente. Ovviamente stiamo parlando di due mostri sacri, Gerry e Raimondo. All'epoca era anche una una novità vedere 9 celebrità in uno studio. Adesso siamo anche molto abituati a questi happening. Come nel Tavolo di Fazio.. In questo caso le Nove Celebrities sono un alibi per poter giocare con due concorrenti che vincono comunque dei quattrini"

Raimondo Vianello aveva Sandra Mondaini come spalla. C'erano Peo Pericoli (Teo Tecoli) e Gene Gnocchi per Gerry Scotti. Nicola Savino invece...

"Io ho Gene Gnocchi in una forma strepitosa. Complimenti a lui perché non molla una battuta, è molto forte. E poi vari comici che si alternano, almeno tre in ogni puntata. C'è quasi sempre Fabio Canino, che non è un comico, ma è molto brillante. E una serie di elementi di questo tipo"

La musica è nel dna del tuo programma su Tv8. La colonna sonora con cui la identifichi?

"Qualcosa di allegro. Mi viene in mente 'Viva la vida' dei Cold Play. Per non dire 'La società dei magnaccioni'... 'ma che ce frega, ma c'importa'. E un programma leggero e divertente e istruttivo"

Chi ti piacerebbe avere della tua Inter campione d'Italia e vincitrice della seconda stella nel tuo programma?

"Mi piacerebbe Thuram. Marcus deve essere simpaticissimo. Lo vedo che si fanno tanti scherzi, sempre molto allegro"

E inoltre... Guarda la video-intervista a Nicola Savino

Nicola Savino, Tris per vincere sulla scia del Gioco dei Nove. Il nuovo game show di TV8

La rivisitazione di un grande classico della tv italiana - Il gioco dei 9, che andò in onda su Canale 5 e Italia 1 tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90 con la conduzione di Raimondo Vianello e Gerry Scotti - arriva su Tv8 in access prime time: Nicola Savino presenta il game show, Tris per vincere dal lunedì al venerdì, alle 20.30, in prima visione assoluta. Due concorrenti si sfidano in quattro manche cercando di fare tris davanti a una parete, il “condominio”, composta da nove celebrities chiamate a rispondere a domande insolite e divertenti, e pronte a sfoderare tutta la loro ironia. Le loro risposte potranno essere vere o false, e sarà il concorrente a decidere se fidarsi o meno.

Nicola Savino, Tris per vincere: i vip nel condominio del game show di TV8

Le celebrities che abiteranno il condominio di Tris per vincere su TV8? Gene Gnocchi, Scintilla, Fabio Canino, Toni Bonji, Juliana Moreira, Giulia Sara Salemi, Alvin, Linus, Ciccio Graziani, Massimiliano Rosolino, Francesco Arienzo, Valeria Graci, Raul Cremona, Paola Di Benedetto, Corinne Clery, Patrizia Rossetti, Susanna Messaggio, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin.

Nicola Savino, Tris per vincere in 4 manche: le regole del gioco

Quattro manche in programma nel game show di Nicola Savino in onda in access prime time su TV8. Vince la manche il concorrente che riesce per primo a fare tris in verticale, orizzontale o diagonale, oppure colui che completa almeno cinque caselle.

In “Sarà vero?” il concorrente, dopo aver scelto uno dei vip presenti, deve indovinare se la curiosità raccontata dalla celebrità è vera oppure falsa. La stessa dinamica si ripropone con “I fatti loro”: in questo caso il vip racconta un breve aneddoto che riguarda la sua sfera personale o professionale, che può essere reale o frutto di fantasia. Nella manche “Chissà se la sa?” Nicola Savino pone al vip indicato dal concorrente una domanda aperta su qualunque argomento e anche in questo caso il concorrente deve poi confermare o ribaltare la risposta. Una dinamica simile guida il “Match Point”: Nicola Savino pone alla celebrità una domanda a risposta multipla con due opzioni, e il concorrente deve decidere se concordare o meno con la scelta del vip.

In ogni manche, in caso di risposta esatta il concorrente guadagna la casella corrispondente al vip scelto, in caso di errore viene invece attribuita all’avversario. Per fare tris è necessario completare una striscia con tre risposte esatte, ma quando uno dei concorrenti ha dato due risposte corrette, il suo avversario può provare a fermarlo grazie al “Win Block”, scegliendo la casella che manca per fare tris. Qualora sbagliasse risposta, la casella non viene assegnata in automatico all’avversario, ma torna libera: il primo concorrente può quindi rispondere alla domanda della casella mancante e provare a fare tris.

Al termine del quarto round, chi ha accumulato la somma maggiore ha la possibilità di vincere il montepremi accedendo al gioco finale, “Nove per vincere”. Al finalista viene enunciata una lista di nove elementi e deve individuare se appartengono o meno a una specifica categoria. A ogni risposta esatta si illumina una casella: per vincere il montepremi finale si devono però accendere tutte e nove le caselle. Se il concorrente è indeciso sulla risposta può contare su due o tre aiuti gratuiti, indicando un vip a sua scelta a cui chiedere consiglio. Il finalista ha anche la possibilità di sbagliare due volte, illuminando comunque la casella e proseguendo il gioco, ma a ciascuno dei due errori il montepremi accumulato viene dimezzato. Al terzo errore, invece, il gioco finisce, senza possibilità di accedere al montepremi finale.

Tris per vincere, quando va in onda il game show di Nicola Savino su TV8

L’appuntamento con Tris per vincere è dal 29 aprile alle 20.30 in prima visione assoluta su TV8, e per la prima volta anche in mobilità per gli abbonati Sky: a partire dal 29 aprile, infatti, i canali in chiaro di Sky, TV8 e Cielo, saranno disponibili su Sky Go.