Nils Hartmann nominato Senior Vice President di Sky Studios Italia e Germania

Nils Hartmann nominato Senior Vice President di Sky Studios in Italia e Germania

Nils Hartmann, che ha guidato le produzioni originali di Sky Italia dalle origini, è stato nominato Senior Vice President di Sky Studios in Italia e Germania, a diretto riporto di Jane Millichip, Chief Content Officer di Sky Studios. Nel suo nuovo ruolo di gruppo, Hartmann avrà quindi la responsabilità di tutti i contenuti scripted nei due Paesi.

Sky e Nils Hartmann i successi: da Gomorra a Young Pope

Nils Hartmann ha contribuito in modo decisivo al successo, anche a livello internazionale, di serie come Gomorra, Romanzo Criminale, Young Pope e Diavoli. E’ stato inoltre il produttore esecutivo di show come X Factor e Masterchef.

Grazie alla sua profonda conoscenza dell’industria creativa europea, Hartmann è una figura chiave nello sviluppo della strategia di crescita di Sky Studios e, sotto la sua guida, i team degli Sky Original scripted in Italia e Germania uniranno il loro talento per creare nuove storie uniche, capaci di appassionare milioni di spettatori in molti Paesi.

Sky Originals scripted, la nomina di Sonia Rovai

A seguito della nomina di Nils Hartmann, Sonia Rovai, assume la responsabilità dei contenuti Sky Originals scripted che saranno prodotti in Italia, riportando a Nils Hartmann e funzionalmente ad Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia. Francesca De Martini assume invece la responsabilità degli Sky Originals di intrattenimento italiani, come Masterchef, Italia’s Got Talent e Pechino Express, riportando direttamente a Antonella d’Errico.