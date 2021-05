Noemi: "Insultata per il peso perso". Pio e Amedeo: "Una bottarella però..."

L'ultima puntata di Felicissima Sera su Canale 5 con Pio e Amedeo è cresciuta negli ascolti tv, anche grazie al clamore suscitato dall'attesisima ospite Noemi, la rossa cantante tornata alla ribalta grazie a Sanremo e a una perdita di peso che le ha cambiato l'immagine.

"A chi ogni giorno riceve insulti e offese vorrei dire di far finta di niente, perché in fondo sono solo parole", ha detto Noemi, che ha raccontato di aver subito tante critiche e insulti sul web a causa del suo dimagrimento. "Ho iniziato ad allenarmi, ho seguito una dieta e poi fondamentalmente mi sono messa a fuoco come persona. A volte bisogna essere anche un po' scontenti, perché si capisce cosa non va. Io adesso sto benissimo con me stessa".

Eppure sui social molti l'hanno criticata, provocando la delusione della cantante: "La cosa che mi è spiaciuta di più è che non si è capito l'intento, perché una volta che una persona fa qualcosa per sè ha un valore diverso".

E' stato però l'intervento di Pio e Amedeo a mandare in tilt il pubblico, leggendo in diretta i commenti cattivissimi dehli hater di Noemi ma anche lasciandosi andare a un commento molto piccante. Amedeo infatti rivolgendosi a Noemi, ha detto, nel suo tipico stile dissacrante: "una bottarella te l’avrei data anche prima".