Nomine Rai, il giallo dei consensi per Agnes. Per la presidenza c'è l'ipotesi di Marano, che tenta la Lega

Nomine Rai, il giallo della presidenza. Marano "ad interim" tra le ipotesi

Le nomine Rai si sono sbloccate, dopo il lungo stallo ieri sono stati votati i quattro consiglieri: l'Aula della Camera ha proclamato l'elezione di Federica Frangi e di Roberto Natale, mentre il Senato ha eletto quali componenti Antonio Marano e Alessandro Di Majo. Proprio il candidato della Lega Marano potrebbe ottenere qualcosa di più di un ruolo da consigliere, tutto è legato al giallo dell'elezione come presidente della candidata indicata da Forza Italia, Simona Agnes. L’obiettivo della maggioranza, chiaramente, resta quello di portare alla presidenza la candidata azzurra. Ma c’è comunque chi, in caso di una sua bocciatura in Vigilanza, - riporta Il Corriere della Sera - si accomoderebbe volentieri a una soluzione transitoria: è la Lega che vedrebbe il suo consigliere Antonio Marano rivestire i panni del presidente "facente funzioni", essendo il più anziano.

In Forza Italia tengono duro su Agnes e pensano che il tempo sarà un alleato prezioso: aver dato in pasto all’opposizione l’incardinamento della legge di Riforma, del resto, lo consente. Perciò è probabile che la designazione di Agnes in cda si faccia senza fretta e il suo passaggio in Vigilanza, pure. Qualcuno - prosegue Il Corriere - si spinge a dire che dovranno essere prima superate le colonne d’Ercole delle Regionali in Liguria. Ma per quanto si possa tirare in lungo sul voto, puntando sul caos generato nel campo largo, non si potrà andare all’infinito. A svelare un po’ la tattica prossima ventura è l’instancabile Maurizio Gasparri: "Intanto si costituisce il cda, poi avverrà la votazione su Agnes. Avrà successo? Da questo dipenderà il clima di apertura che abbiamo inaugurato aprendo sugli Stati Generali".