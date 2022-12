Nuovo flop di ascolti per Ilaria D'Amico con "Che c'è di nuovo"

Il programma di Ilaria D'Amico "Che c'è di nuovo" non decolla e registra un nuovo flop

Ilaria D'Amico registra un nuovo flop con "Che c'è di nuovo", il programma in buona parte si concentra su giustizia e intercettazioni. Un argomento elitario, un luogo di regolamento di conti fra politica e magistratura. Non proprio il modo più indicato per attirare qualche fedelissimo di Dritto e rovescio in libera uscita che punta invece su temi più mainstream come lavoro, immigrazione e sicurezza.

Mentre Formigli con "Piazza pulita", su La7 vince nettamente il confronto con "Che c'è di nuovo", condotto da Ilaria D'Amico su Rai 2. Interessante però rilevare che non ci sia stato un travaso del pubblico di Paolo Del Debbio verso il programma del conduttore fiorentino, il quale raggiunge il 6.6% di share ma si mantiene sostanzialmente sui livelli di una settimana fa, senza pescare nel bacino di Rete 4 dove il pubblico meridionale incide al 34%.