"Oggi è un altro giorno" è bufera social per la conduttrice Serena Bortone

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone nella polemica a causa di Memo Remigi: "Sei ridicola e poco professionale!"

Nel pomeriggio di ieri, 17 novembre, "Oggi è un altro giorno", il noto talk show condotto da Serena Bortone, non è andato in onda per uno sciopero. Fin qui nulla di strano.

Se non fosse che sono state trasmesse le immagini di Sanremo 2022. Proprio in quel periodo, Memo Remigi era a casa con il Covid, quindi il pubblico si è chiesto se il palinsesto pomeridiano non fosse stato organizzato ad hoc per evitare di trasmettere le immagini passate del cantante, dopo essere stato "fatto fuori" per aver palpeggiato Jessica Morlacchi.

Su Twitter gli utenti hanno travolto di critiche Serena Bortone e, soprattutto, la Rai. Questo il tenore dei commenti: "Ma al signor Remigi non è dato più comparire nemmeno nelle puntate del passato? Siete davvero ridicoli e poco professionali".

Al pubblico la scelta di non far comparire Remigi nemmeno nelle puntate del passato non è piaciuta molto, soprattutto alla luce del fatto che non si dovrebbe cambiare il passato e rinnegarlo per quello che è accaduto dopo. Insomma, anche oggi la polemica mediatica è servita.