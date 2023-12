Ornella Vanoni: "Prima di dormire devo fumarmi due canne". VIDEO

Ornella Vanoni: "Se non fumo una o due canne non dormo"

Ornella Vanoni non ha mai nascosto la propria passione per la marijuana. Già nel 2019, su Rai 3, la cantante classe 1934 aveva ammesso di fumare da più di 50 anni e che, proprio grazie a questa "medicina", era riuscita a tornare a dormire. "Ora devo trovare delle badanti che sappiano rollare...", aveva persino scherzato durante il programma "In Arte", condotto da Pino Stromboli.

A distanza di anni, la Vanoni non si è smentita. Ospite su YouTube del podcast "The BSMT by Gianluca Gazzoli" la voce de "L'appuntamento" e "Domani e un altro giorno" ha apertamente dichiarato senza mezzi termini: "Prima di dormire devo farmi una canna o due, altrimenti non mi si spegne il cervello. Ormai sono 50 anni, se no non dormo".