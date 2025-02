Oscar 2025, dove vedere in tv e streaming, data e ora di premiazione degli Academy Awards

Oscar 2025, la notte delle stelle con Emilia Pérez avanti sulle nomination

I vincitori degli Oscar 2025 stanno per essere svelati: Emilia Pérez è il film che arriva alla notte Academy Awards in vantaggio di nomination (13 candidature, record assoluto per una pellicola non inglese) con Karla Sofía Gascón che potrebbe essere la prima donna trans a essere la miglior attrice protagonista.

Attenti però a Wicked e The Brutalist, che sono agguerriti, con 10 nomination a testa, e Conclave che ne ha ricevute 8. Ma la domanda che si fanno molti appassionati di cinema è: dove si potranno seguire gli Oscar 2025 in tv e streaming? Ecco una guida veloce con tutte le info.

Oscar 2025 dove vederli in tv e streaming: Rai1 e “Oscars - La notte in diretta”

La cerimonia di premiazione della 97esima edizione degli Academy Awards verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 (e in streaming sulla piattaforma RaiPlay), domenica 2 marzo dalle 00.15, con “Oscars - La notte in diretta”.





Oscar 2025, Alberto Matano conduce la diretta su Rai1 - Gli ospiti

Il programma verrà condotto da Alberto Matano, volto amato del pubblico di Rai 1 con 'La vita in diretta', questa volta impegnato sul fronte cinematografico con giornalisti e esperti cinematografici: Giovanna Botteri, Paola Jacobbi, Mattia Carzaniga, Paolo Mereghetti, Piera Detassis, Laura Delli Colli, Federico Pontiggia e Paolo Sommaruga.

In collegamento dal red carpet del Dolby Theatre di Los Angeles l’inviata del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

La diretta degli Oscar 2025 sarà preceduta da uno speciale Tg1 che racconterà la storia degli Oscar, con i momenti più iconici, in onda alle 23.35. Una produzione della Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con il Tg1, in onda su Rai1 e su RaiPlay. Gli spettatori avranno la possibilità di selezionare anche la modalità lingua originale per poter seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

Chi conduce gli Oscar 2025

La cerimonia degli Oscar 2025 sarà condotta quest'anno, per la prima volta, dal conduttore televisivo, produttore e comico Conan O'Brien che prenderà il posto di Jimmy Kimmel, alla guida della serate nelle due edizioni precedenti.