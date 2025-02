Oscar 2025, The Brutalist flop, ma Adrien Brody 'miglior attore'. Anora-Conclave, guerra in quota a colpi di statuetta

Adrien Brody e Felicity Jones in The Brutalist - Foto Ipa

Oscar 2025, chi vincerà gli Academy Awards

Gli Oscar stanno per celebrare vincitori e vinti anche per quest'anno. Il countdown verso la notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo scorre velocissimo quando dal teatro nell'Hollywood Boulevard di Los Angeles arriveranno le immagini delle premiazioni (dove seguirla in tv e streaming? Basta cliccare qui)

Come andrà la sfida degli Academy Awards 2025? I bookmaker sembrano avere le idee molto chiare. Vediamo la situazione

Oscar 2025, The Brutalist flop, ma Adrien Brody 'miglior attore'. Demi Moore miglior attrice. Anora-Conclave, guerra in quota a colpi di statuetta

Miglior film - Il favorito dei bookie è 'Anora' di Sean Baker, già vincitore della Palma d'Oro a Cannes, quotato a 1,43 su Planetwin365 e 1,50 su Snai. Attenzione in seconda battuta a 'Conclave' di Edward Berger, che sta rimontando ed è sceso a 3, in lavagna, dopo il successo ai Sag Award. Questo perché gli attori sono la categoria più numerosa di votanti agli Oscar e sei volte negli ultimi dieci anni la pellicola vincitrice aveva preso il premio Sag. 'The Brutalist di Brady Corbet'? In netto calo: il suo trionfo viene pagato 7 volte la posta iniziale e questa è una sorpresa delle ultimissime settimane visto che la conquista del Golden Globe sembrava l'aperitivo in vista dell'Oscar 2025. Invece a questo punto sarebbe molto sorprendente se ce la dovesse fare.

Miglior attore - 'The Brutalist' potrebbe consolarsi aggiudicandosi la statuetta del miglior attore: Adrien Brody (che ha vinto il Golden Globe) viene considerato il naturale favorito e viene quotato a 1,43. L'insidia, la sorpresa che può rovinargli la festa? Timothee Chalamet versione Bob Dylan in 'A Complete Unknown', che viene quotato a 2,50, ma è stato vincitore ai Sag.

Miglior attrice - Intanto una premessa per chi si fosse perso le ultime puntate. Chi sogna di vedere Karla Sofía Gascón prima donna trans a vincere la statuetta dovrà consolarsi che già la nomination è stata un pezzo di storia del cinema. Pesa la bufera mediatica per alcuni post del passato su Twitter/X - fatti emergere dalla scrittrice e podcaster Sarah Hagi con degli screeshot - in cui in cui l’attrice attaccava la cultura e la religione musulmana. Senza dimenticare nel 2020, poche settimane dopo la morte di George Floyd, Gascón lo aveva definito «un tossicodipendente di cui a pochi era mai importato veramente».

E uno sugli Oscar del 2021, in cui l'attrice disse di non sapere se stesse «guardando un festival afro-coreano, una protesta di Black Lives Matter o l’8M», riferendosi alla marcia femminista per l’8 marzo. Nel mirino anche la Cina. Ad esempio: “Con il vaccino cinese, oltre al chip obbligatorio, sono inclusi due involtini primavera, il gattino che fa ciao con la mano, due fiori di plastica, una lanterna pop-up e un acquisto a un euro”.

«Essendo parte di una comunità marginalizzata, conosco fin troppo bene la sofferenza e mi dispiace profondamente per il dolore che ho causato», ha poi scritto su X chiudendo l'account. Quindi, il primo febbraio, in un’intervista con CNN spagnola, tra le lacrime, ha spiegato di essere stata vittima della «cancel culture», aggiungendo che non si ritirerà dalla corsa agli Oscar anche se non ha più il sostegno di nessuno, neanche delle sue colleghe di Emilia Pérez.

E quindi, il premio che sembrava poter essere ora vede favorita Demi Moore in 'The Substance' (premiata a Golden Globes e Sag) che i bookmaker pagano a 1,40, mentre l'outsider è la stella emergente di 'Anora' Mickey Madison, offerta a 2,75.

Miglior regia - Grande equilibrio e testa a testa con Sean Baker (Anora) che inizia la volata sul rettilineo finale leggermente avanti (a 1,50) rispetto a Brandy Corbet (The Brutalist) che lo segue sperando nel colpo di reni finale (2,05). Gli altri sembrano fuori gioco.

MIglior attore non protagonista - Kieran Culkin per 'A real pain' e Zoe Saldana per 'Emilia Perez' hanno vinto ancor prima che la notte degli Oscar 2025 venga celebrata. Possibile? I bookmaker li quotano a 1,02 (punti 1 euro, vinci 2 centesimi...) dopo aver fin qui dominato la stagione dei premi.