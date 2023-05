Paola Barale da Monica Setta presenta il libro "Non è poi la fine del mondo"

Paola Barale da Monica Setta: "A 56 anni aspetto ancora l'amore"

Paola Barale, dopo Verissimo, presenterà in anteprima Rai il suo libro "Non è poi la fine del mondo". L'appuntamento è per martedì notte, 9 maggio, nel salotto di Monica setta durante la tredicesima puntata del suo programma Generazione Z in onda su Rai 2. Paola si racconterà a cuore aperto a Monica Setta e ai ragazzi della Genz ricordando la sua adolescenza a Fossano, il provino con Mike Buongiorno e la sua famiglia da "Mulino Bianco" con papà e mamma sposati da 60 anni, senza mai un litigio. Barale parlerà anche (e forse soprattutto) d'amore e del suo privato più intimo raccontato nel libro.

"Scrivere questo libro mi ha fatto molto bene, ho capito che pensavo di avere archiviato definitivamente alcune situazioni della mia vita che, invece, non avevo ancora risolto", spiega Paola. "Nel mio libro ho raccontato di quando mi hanno diagnosticato la menopausa precoce e all'inizio per me è stato un vero choc, anche se poi, ho imparato a conviverci e non ne ho più fatto un problema".

Dal no ai reality ("Me lo chiedono sempre ma ho fatto solo Ballando perché era una bella esperienza anche se poi mi sono infortunata") al suo piano b da ragazza cioè diventare maestra di ginnastica, Paola Barale confesserà ai ragazzi di credere ancora all'amore malgrado delusioni e tradimenti. "Sì, penso che da qualche parte l'anima gemella esista, bisogna solo avere la fortuna di incontrarla". Lei, ad esempio a 56 anni il grande amore lo sta ancora aspettando.