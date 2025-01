Paolo Bonolis dice addio all'agenzia di Lucio Presta. Il manager: "Paghi le conseguenze di una donna sbagliata"

Paolo Bonolis annuncia su Instagram l'addio all'agenzia di Lucio Presta che commenta: "Paghi le conseguenze di una donna sbagliata"

Paolo Bonolis e Lucio Presta si separano. Il conduttore dopo 35 anni nella scuderia ArcobalenoTre ha annunciato di aver chiuso il rapporto professionale con il manager dei vip. Già da diverso tempo comunque Paolo Bonolis si è fatto rappresentare in diverse occasioni da Gabriele Parpiglia.

"Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interompe da oggi il rapporto professionale con la 'ArcobalenoTre'. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano", è il messaggio breve e conciso pubblicato da Bonolis sui social.

Dalla risposta di Lucio Presta si intuisce che la chiusura del rapporto sia nata da un dissidio tra i due. "Anche le persone perbene come te possono aver la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze", scrive il manager lanciando una non troppo velata frecciatina all'ex moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli.

Poco più di un anno fa Lucio Presta aveva dovuto dire addio anche ad Amadeus e non in quell'occasione non mancarano le accuse reciproche. "Con Lucio Presta il rapporto si è chiuso e lui sa i motivi, che alle persone non interessano...", aveva detto il conduttore che dopo l'addio alla Rai è diventato uno dei volti del Nove.