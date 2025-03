Paolo Bonolis-Maria De Filippi insieme e con loro.., Canale 5, doppio jolly nella guerra degli ascolti tv a Rai1

Avanti un altro! By night, quando va in onda il programma di Paolo Bonolis

'Avanti un altro! By night' scende in campo nella prima serata di Canale 5. Il game show, condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti al suo fianco, va in onda giovedì 27 marzo 2025 e promette qualche fuoco d'artificio, anche perché il cast di ospiti e special guest star è molto interessante. Andiamo a scoprire qualche nome e anticipazioni sulla puntata che si contenderà il primo posto, nella guerra quotidiana degli ascolti tv, con la fiction di Rai1, Che dio ci aiuti 8 con Francesca Chillemi.

Maria De Filippi e Angelo Pintus ad Avanti un altro! By night

Spicca su tutti un jolly, anzi la regina degli ascolti tv: Maria De Filippi - reduce dall'esordio boom di Amici nel saturday night di Mediaset che ha sbaragliato lo show di Rai1- è l'ospite d'eccezione del programma. Ma la serata di 'Avanti un altro! By night' non si ferma qui: in studio ci sarà anche Angelo Pintus.





Laura Cremaschi, Maria Mazza e... i protagonisti di 'Avanti un altro! By night' con Paolo Bonolis

Immancabili i concorrenti a caccia della vittoria e i loro volti sono tra i più amati dello spettacolo presentato dal duo Bonolis-Laurenti: dovranno rispondere alle bizzarre e imprevedibili domande per un nobile scopo visto che il montepremi – da un minimo di 70.000 euro fino a una cifra superiore qualora il finalista dovesse aggiudicarsi un importo maggiore - sarà devoluto al Ce.RS (adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità.

La sfida che incorona il campione della serata sarà, come sempre, tutta al contrario: nel gioco finale, per vincere, bisognerà dare 21 risposte sbagliate.

Presenti, nel salottino di Avanti un Altro! - capitanato da Miss Claudia - la dottoressa Maria Mazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l'Agente Segreto, Brasil e tanti altri.

Presenti nella puntata in prima serata su Canale 5 anche la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson.