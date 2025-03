The Couple di Ilary Blasi: da Eva Henger a 3 celebri ex Grande Fratello e poi... Concorrenti e rumors sul cast del reality di Canale 5

The Couple di Ilary Blasi si prepara su Canale 5 (dopo la finale del Grande Fratello)

Il Grande Fratello marcia verso la finale del 31 marzo, con Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma (qui, chi è l'ex Miss Italia) già qualificate, mentre Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono al televoto per l'ultimo posto (l'ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta eliminata in semifinale), ma all'orizzonte già appare la sagoma del reality che riceverà il testimone dallo show di Alfonso Signorini: l'atteso esordio di The Couple - Una vittoria per due, una sorta di Gf a coppie a grandi linee (vedi il format del Gran Hermano Duo), anche se molti meccanismi li capiremo mano a mano che il programma con Ilary Blasi al comando partirà.

The Couple, quando parte (e i lavori nella Casa del Grande Fratello)

La domanda degli appassionati di reality ovviamente però è sempre la stessa: da chi sarà composto il cast dei concorrenti? Al momento non ci sono stati annunci ufficiali, ma le prime indiscrezioni stanno girando. Anche perchè il programma sta per partire: salvo colpi di scena last minute cno slittamenti (di una settimana), la prima puntata andrà in onda lunedì 7 aprile in prima serata ovviamente su Canale 5. Poi, da lì, altre 6 puntate prima del passaggio di consegne all'Isola dei Famosi di Veronica Gentili. Ma questa è un'altra storia.

Andiamo a vedere i primi rumor su chi entrerà nella Casa di The Couple detto che, nel frattempo, si lavora in queste ore per sistemare alcune zone del Grande Fratello per le coppie che entreranno, tra camere matrimoniali in allestimento e Tugurio rimosso.







The Couple cast concorrenti: nomi e rumor su chi parteciperà al reality di Ilary Blasi

Il cast di The Couple? Non solo vip, ma tra le celerità alcuni indizi e indiscrezioni porterebbero all'ingresso o a trattative per portare nel reality di Ilary Blasi Lory Del Santo con Marco Cucolo, le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, Jasmine Carrisi, Corinne Clery, Eva Henger e Gloria Guida con la figlia Guendalina Dorelli. Non solo. Potrebbero partecipare celebrità di Uomini e Donne (Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto), ex stelle del Grande Fratello come Alex Belli, Samantha De Grenet e Paolo Ciavarro (con Clizia Incorvaia), ma quest'ultimo stando alle indiscrezioni riportate da Alberto Dandolo sarebbe corteggiatissimo, però potrebbero declinare l'invito dopo la recente morte di Eleonora Giorgi, un lutto ancora fresco e doloroso.